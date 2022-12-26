Пануччи: «В 19 лет меня катапультировали во взрослую команду - лучшую в мире на тот момент»

Бывший защитник итальянского «Милана» Кристиан Пануччи дебютировал во взрослой команде в 19 лет, но в грязь лицом не ударил, сразу же вписавшись в коллектив, который на тот момент (1993 год) считался лучшим в мире. Он вспоминает как это произошло, а также свой рекорд, который до сих пор удерживает - уже почти тридцать лет.

- В 19 лет меня катапультировали в лучшую команду мира, да еще и в неожиданный момент. Понятно, что были ошибки. Но я также удерживаю, до сих пор, рекорд самого молодого автора мяча за «Милан» в Лиге чемпионов, я забил «Порту», - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it.