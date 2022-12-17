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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали: «Ибрагимович - главный лидер, он как тренер»

17 Декабря 2022 • 09:45 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

«Милану» исполнилось 123 года, в связи с чем итальянские журналисты взяли интервью у того, кого они считают настоящим «миланиста» - Сандро Тонали. Прежде всего, они спросили его о лидерах команды.

- О, у нас тут, в «Милане», есть лидеры. Такие ребята, как Ибрагимович, который имеет больше опыта, чем все мы вместе взятые. Он всегда нам помогает. Он - как еще один тренер. Он, а также Кьяер. Они многое выигрывали на двоих. Они имеют победный опыт и передают его нам,  - цитирует слова Тонали pianetamilan.it.

В матче шестнадцатого тура чемпионата итальянской Серии А «Милан» четвертого января сразится с «Салернитаной». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сандро Тонали
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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