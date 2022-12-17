Тонали: «Ибрагимович - главный лидер, он как тренер»

«Милану» исполнилось 123 года, в связи с чем итальянские журналисты взяли интервью у того, кого они считают настоящим «миланиста» - Сандро Тонали. Прежде всего, они спросили его о лидерах команды.

- О, у нас тут, в «Милане», есть лидеры. Такие ребята, как Ибрагимович, который имеет больше опыта, чем все мы вместе взятые. Он всегда нам помогает. Он - как еще один тренер. Он, а также Кьяер. Они многое выигрывали на двоих. Они имеют победный опыт и передают его нам, - цитирует слова Тонали pianetamilan.it.

В матче шестнадцатого тура чемпионата итальянской Серии А «Милан» четвертого января сразится с «Салернитаной».