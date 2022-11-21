Мальдини: «Веа поражал своим дриблингом»

Либерийский нападающий Джордж Веа блистал в «Милане» во второй половине 90-х годов прошлого столетия, он стал первым африканским футболистом, получившим «Золотой мяч», и одним из очень немногих, кто при этом не принимал ни разу участия в чемпионате мира. Веа, который сделал впоследствии успешную политическую карьеру в своей родной стране, даже став ее президентом, вспоминает Паоло Мальдини.

- Ве а брал свое прекрасным дриблингом, хотя при этом у него не было какой-то выдающейся скорости. У него были свои особые финты, которые никто не видел и не знал ранее. Мне кажется, ему помогло о, что он много играл на плохих полях, где контроль мяча становился самым важным фактором, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.