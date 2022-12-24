Пети – о Жиру: «Он добился всего упорным трудом, невероятная карьера»

Бывший французский футболист Эммануэль Пети поделился мнением о нападающем сборной Франции и «Милана» Оливье Жиру.

36-летний форвард помог «трёхцветным» добраться до финала чемпионата мира – 2022, отметившись четырьмя голами в шести матчах мундиаля.

«Всё, чего добился Жиру, достигнуто тяжёлым трудом. Никто ничего ему не давал – он сам пришёл к успеху. Всякий раз, когда вы его критикуете, он доказывает вам вашу неправоту. Он никогда не сдаётся, поэтому полностью заслуживает всего, чего достиг. Невероятная карьера», – цитирует TMW Пети.

Контракт Оливье Жиру с «Миланом» истекает по окончании сезона, но с высокой вероятностью будет продлён в скором времени.