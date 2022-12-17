Калабрия выразил соболезнования семье Синиши Михайловича

Синиши Михайловича не стало, эта новость в пятницу шокировала весь футбольный мир. Тяжело переживают ее и в «Милане» - в прошлом сербский футболист тренировал клуб. Капитан «Милана» Давиде Калабрия рассказал, что думает в связи с такой скорбной новостью.

- Всегда трудно подобрать слова в такие моменты. От имени всего «Милана» мы приносим глубочайшие соболезнования всей семье. Я всегда испытываю симпатию к Синише, именно он помог мне закрепиться в команде, и когда мы расставались, я даже написал на своей футболке послание для него и подарил ему. Эта новость подкосила меня, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.