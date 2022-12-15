Томори хочет забивать больше

Английский защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори дал понять, что стремится улучшить свою игру в нападении - он хочет забивать больше. В текущем сезоне Томори забил лишь раз - но это был гол в ворота «Ювентуса» восьмого октября, принесший «Милану» победу со счетом 2:0.

- Забивать - это компонент, над которым я работаю, я хочу забивать больше голов. Я забил «Ювентусу», но хочу забивать еще больше, хочу еще голы. Но в общем, командный успех для меня важнее. Можно и не забивать, если мы выигрываем, а я хорошо делаю работу в обороне, - цитирует слова Фикайо Томори pianetamilan.it.