«Милан» отметил 123-й день рождения клуба

Итальянский чемпион «Милан» отмечает сегодня свой 123-й день рождения, но праздник получился грустным - сегодня же стало известно о смерти Синиши Михайловича, бывшего тренера клуба.

«Милан» не является самым титулованным клубом на внутренней арене, однако он выиграл больше всех остальных итальянских клубов в Европе - семь побед в Кубке и Лиге чемпионов говорят сами за себя. Сейчас, при Стефано Пиоли, команда вернула себе первенство в Италии и вновь создает доброе реноме в европейских турнирах.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» четвертого января матчем против «Салернитаны».