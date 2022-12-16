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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» отметил 123-й день рождения клуба

16 Декабря 2022 • 21:34 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.40 X 4.30 2 1.50
04.01 14:30

Итальянский чемпион «Милан» отмечает сегодня свой 123-й день рождения, но праздник получился грустным - сегодня же стало известно о смерти Синиши Михайловича, бывшего тренера клуба.

«Милан» не является самым титулованным клубом на внутренней арене, однако он выиграл больше всех остальных итальянских клубов в Европе - семь побед в Кубке и Лиге чемпионов говорят сами за себя. Сейчас, при Стефано Пиоли, команда вернула себе первенство в Италии и вновь создает доброе реноме в европейских турнирах.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» четвертого января матчем против «Салернитаны». 

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Милан
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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