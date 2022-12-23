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Чемпионат Италии. Серия А

Брокки: «Этот «Милан» напоминает мой»

23 Декабря 2022 • 01:07 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Бывший футболист и тренер «Милана» Кристиан Брокки, руководивший командой короткое время в 2016 году, внимательно следит за игрой нынешней команды. Он считает, что она во многом похожа на его коллектив.

- Команде, наверное, чуть не хватает опыта, но это нормально для молодежи. Я вижу много параллелей с моим «Миланом», вижу группу игроков, которые развлекаются и работают вместе, шутят и переживают вместе. Но для того, чтобы претендовать на что-то серьезное в Лиге чемпионов, нужно еще время, нужен опыт, - цитирует слова Брокки Sportitalia.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» четвертого января матчем с «Салернитаной». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Брокки
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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