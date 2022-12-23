Брокки: «Этот «Милан» напоминает мой»

Бывший футболист и тренер «Милана» Кристиан Брокки, руководивший командой короткое время в 2016 году, внимательно следит за игрой нынешней команды. Он считает, что она во многом похожа на его коллектив.

- Команде, наверное, чуть не хватает опыта, но это нормально для молодежи. Я вижу много параллелей с моим «Миланом», вижу группу игроков, которые развлекаются и работают вместе, шутят и переживают вместе. Но для того, чтобы претендовать на что-то серьезное в Лиге чемпионов, нужно еще время, нужен опыт, - цитирует слова Брокки Sportitalia.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» четвертого января матчем с «Салернитаной».