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Чемпионат Италии. Серия А

Дида: «Сержиньо стал моим лучшим другом»

27 Ноября 2022 • 19:21 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Бывший голкипер «Милана» Дида поделился своим воспоминанием о славных днях, проведенных в итальянском гранде, с которым он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Он поведал, с кем из футболистов клуба ему удалось подружиться, кто стал его другом надолго.

- Сержиньо - вот кто мой лучший друг, он живет тут в Милане, и мы очень часто видимся. Наша дружба тянется уже двадцать лет.  

Сержиньо выступал за «Милан» почти целое десятилетие - он перешел в клуб в 1999 году, в год, когда «Милан» вернул себе чемпионский титул при Альберто Заккерони, и выступал вплоть до 2008 года. «Милан» оказался его единственным европейским клубом. 

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Милан Дида Сержиньо
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