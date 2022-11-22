«Милан» и «Лион» могут обменяться игроками

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа зимой может перейти в «Милан», сообщает SportMediaset.

По информации источника, не исключено, что в обратном направлении проследует 22-летний Ясин Адли, проведший в текущем сезоне за «россонери» всего четыре встречи.

Отметим, что действующий контракт Ауа с французским клубом истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 20 миллионов евро, что на 11 миллионов больше рыночной стоимости Адли.

В нынешнем сезоне Ауа провёл за «Лион» шесть матчей, забив в них один гол. Ранее сообщалось, что француз также был предложен «Роме», но фаворитом в гонке за подписание хавбека остаётся «Милан».