Пиоли: «Курю, потому что меня это успокаивает»

Стефано Пиоли, как и многие итальянцы, курит - хотя не делает этого во время матчей, возможно, потому что в Италии за курение на стадионе могут и оштрафовать. По словам Пиоли, курит он не очень много и, конечно же, собирается бросить это дело.

- Я курю две-три сигареты в день, меня это успокаивает После того, как Жиру забил два мяча «Интеру», я не курил месяц - это правда. Может, в будущем получится бросить, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится для Стефано Пиоли и «Милана» четвертого января гостевым матчем с «Салернитаной» в рамках шестнадцатого тура Серии А.