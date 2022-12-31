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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Курю, потому что меня это успокаивает»

31 Декабря 2022 • 03:47 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Стефано Пиоли, как и многие итальянцы, курит - хотя не делает этого во время матчей, возможно, потому что в Италии за курение на стадионе могут и оштрафовать. По словам Пиоли, курит он не очень много и, конечно же, собирается бросить это дело.

- Я курю две-три сигареты в день, меня это успокаивает После того, как Жиру забил два мяча «Интеру», я не курил месяц - это правда. Может, в будущем получится бросить, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится для Стефано Пиоли и «Милана» четвертого января гостевым матчем с «Салернитаной» в рамках шестнадцатого тура Серии А. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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