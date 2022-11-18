Мальдини: «Мы тоже когда-то боролись с «Наполи»

Борьба с «Наполи» в чемпионате Италии вызывает у Паоло Мальдини, нынешнего технического директора «Милана», чувство дежавю. Он вспоминает, как на заре своей футбольной карьеры (а дебютировал Мальдини в августе 1985 года) он сражался с «Наполи», который вел в бой Диего Марадона, и дважды, в 1987 и 1990 годах, «Наполи» побеждал в чемпионате Италии.

- Да, вспоминаю эти годы лучшие годы итальянского футбола. У нас была прекрасная команда, но и у них также, был Марадона, да и другие великие игроки. Для нас то время было началом прекрасной 25-летки, полной успехов, надеюсь, так будет и сейчас, - цитирует Мальдини pianetamilan.it.