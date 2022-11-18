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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Мы тоже когда-то боролись с «Наполи»

18 Ноября 2022 • 07:28 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Борьба с «Наполи» в чемпионате Италии вызывает у Паоло Мальдини, нынешнего технического директора «Милана», чувство дежавю. Он вспоминает, как на заре своей футбольной карьеры (а дебютировал Мальдини в августе 1985 года) он сражался с «Наполи», который вел в бой Диего Марадона, и дважды, в 1987 и 1990 годах, «Наполи» побеждал в чемпионате Италии.

- Да, вспоминаю эти годы лучшие годы итальянского футбола. У нас была прекрасная команда, но и у них также, был Марадона, да и другие великие игроки. Для нас то время было началом прекрасной 25-летки, полной успехов, надеюсь, так будет и сейчас, - цитирует Мальдини pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Диего Марадона Наполи Паоло Мальдини
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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