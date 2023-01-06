Пиоли рассказал, какая музыка заряжает игроков «Милана»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, как его игроки «подзаряжаются» перед матчем, дав понять, что большую роль в этом играет музыка. Как подчеркнул Пиоли, современные игроки - в большой степени меломаны, и потому музыка вокруг него звучит практически всегда.

- В мое время, когда я играл, музыка в раздевалке была запрещена. Но сейчас все наоборот, я удивляюсь, если вдруг становится тихо. Мы слушаем музыку в автобусе, а за пару минут до выхода на поле Тео Эрнандес обожает врубать Selfish Эминема. А когда побеждаем, после матча в автобусе поют все, в том числе и я, - цитирует Пиоли Corriere della Sera.