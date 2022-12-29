Иельпо: «Надеюсь увидеть настроенный на борьбу «Милан»

Бывший голкипер «Милана» Марио Иельпо прокомментировал свои ожидания от возобновления чемпионата Италии на следующей неделе, в ходе шестнадцатого тура действующему чемпиону страны предстоит сыграть с «Салернитаной».

-Надеюсь увидеть мотивированный и настроенный на борьбу «Милан». Но «Салернитана» доа может быть опасной, перед своими фнатами они очень стараются. «Милан» - действующий чемпион Италии, и вторую часть сезона должен начать приличествующим образом, - цитирует слова Иельпо pianetamilan.it.

Напомним, что матч «Милана» с «Салернитаной» состоится четвертого января.