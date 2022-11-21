Мальдини: «У Шевченко не было хорошего дриблинга, но было другое достоинство»

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини рассказал о главном преимуществе своего бывшего партнера по команде Андрея Шевченко, который в составе «Милана» выигрывал чемпионат Италии, Лигу чемпионов и даже «Золотой мяч». По словам Мальдини, дриблинг не был главным преимуществом Андрея.

- Шева отлично двигал свой корпус, даже несмотря на то, что у него не было выдающегося дриблинга. Также мне нравилось смотреть на то, как он двигается к чужим воротам извилистыми путями, - цитирует Мальдини pianetamilan.it.

Напомним, что Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год.