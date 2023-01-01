Пиоли: «Я мог стать почтальоном»

В прошлом сезоне «Милан» после одиннадцатилетнего перерыва взял чемпионский титул в Серии А. Это случилось благодаря Стефано Пиоли, который возглавил клуб в 2019 году и за менее чем три года привел его к громкому успеху. Пиоли рассказал о своей опоре - семье, в частности, о родителях.

- Мой отец занимался разными вещами, он сменил много работ. У нас в семье работала и мама. Нас - трое братьев. Возможно, я стал бы почтальоном, если бы не футбол. Наверное, мне бы нравилась эта работа, - откровенничает специалист в интервью pianetamilan.it.

Что ж, Пиоли со своей добродушной внешностью - вполне себе годен для почтальона, а вы как считаете?