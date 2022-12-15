Томори: «Я всегда мотивирован»

Английский защитник Фикайо Томори пропускает чемпионат мира, но он утверждает, что эта неудача не сказалась на его мотивации - он, как и ранее, настроен показать себя с самой лучшей стороны в матчах чемпионата Италии. Он для него и для «Милана» возобновится 4 января следующего года матчем с «Салернитаной».

- Я всегда мотивирован. Конечно, было разочарование. Я хотел принять участие в Кубке мира. Но сейчас все проще, и я должен работать больше, чтобы меня пригласили в сборную на чемпионате Европы. Пока что я полностью сфокусирован на своей ближайшей программе в «Милане», впрочем, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.