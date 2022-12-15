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Чемпионат Италии. Серия А

Томори: «Я всегда мотивирован»

15 Декабря 2022 • 06:42 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Английский защитник Фикайо Томори пропускает чемпионат мира, но он утверждает, что эта неудача не сказалась на его мотивации - он, как и ранее, настроен показать себя с самой лучшей стороны в матчах чемпионата Италии. Он для него и для «Милана» возобновится 4 января следующего года матчем с «Салернитаной».

- Я всегда мотивирован. Конечно, было разочарование. Я хотел принять участие в Кубке мира. Но сейчас все проще, и я должен работать больше, чтобы меня пригласили в сборную на чемпионате Европы. Пока что я полностью сфокусирован на своей ближайшей программе в «Милане», впрочем, - цитирует слова Томори pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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