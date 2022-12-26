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Чемпионат Италии. Серия А

​Пануччи: «Через год выступлений в «Милане» я уже смог купить новый дом моим родителям»

26 Декабря 2022 • 10:32 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Кристиан Пануччи присоединился к «Милану» из «Дженоа» в 1993 году, в генуэзком клубе он получал скромные 960 тысяч итальянских лир в год, но переход в стан гранда итальянского футбола позволил ему повысить свое благосостояние - и уже через год он смог купить родителям дом.

- Переход в «Милан» изменил для меня все, в «Дженоа» я получал 960 тысяч итальянских лир. Но уже через год после перехода в «Милан» я смог купить дом моим родителям. Мне было 20 лет и это был незабываемый момент, ведь мы всегда жили очень скромно, мой отец почтальон, и он вырастил двоих сыновей. Подарить дом родителям - это мечта, которая столь же важна, как спортивные трофеи с «Миланом» и «Реалом», - цитирует Пануччи  pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дженоа Кристиан Пануччи
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