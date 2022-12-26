​Пануччи: «Через год выступлений в «Милане» я уже смог купить новый дом моим родителям»

Кристиан Пануччи присоединился к «Милану» из «Дженоа» в 1993 году, в генуэзком клубе он получал скромные 960 тысяч итальянских лир в год, но переход в стан гранда итальянского футбола позволил ему повысить свое благосостояние - и уже через год он смог купить родителям дом.

- Переход в «Милан» изменил для меня все, в «Дженоа» я получал 960 тысяч итальянских лир. Но уже через год после перехода в «Милан» я смог купить дом моим родителям. Мне было 20 лет и это был незабываемый момент, ведь мы всегда жили очень скромно, мой отец почтальон, и он вырастил двоих сыновей. Подарить дом родителям - это мечта, которая столь же важна, как спортивные трофеи с «Миланом» и «Реалом», - цитирует Пануччи pianetamilan.it.