Меньян готовится сыграть в первом же туре после возобновления чемпионата Италии

Французский голкипер Майк Меньян пропускает из-за травмы чемпионат мира, это большой удар для карьеры голкипера, но, с другой стороны, это позволит ему лучше залечить последствия травмы и сфокусироваться на успехах «Милана».

Как сообщает pianetamilan.it, Меньян надеется быть в строю уже к первому после возобновления чемпионата Италии матчу - четвертого января действующий чемпион Италии сразится в гостях с «Салернитаной». Быть в строю к этому матчу - цель Меньяна.

Сейчас «Милан», напомним, занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, очковый гандикап по отношению к «Наполи» составляет восемь баллов.