Костакурта: «Пиоли - главный творец Скудетто»

Бывший защитник итальянского «Милана» Алессандро Костакурта высоко ценит нынешнего наставника клуба Стефано Пиоли, который возглавил его в 2019 году. При Пиоли клуб совершил качественный скачок и вернул себе чемпионский титул, чего с «Миланом» не случалось с 2011 года. Между тем поначалу в Пиоли мало кто верил, и потому Костакурта считает его главным персонажем Скудетто.

- Я вспоминаю, как он пришел в 2019 году и про него говорили - «да он же никогда не выигрывал чемпионат», что он, дескать, недостоин руководить таким клубом, как «Милан». Как видите, он прошел свой путь, он вырос, и я назову его главным персонажем Скудетто, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.