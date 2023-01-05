Очоа - первый голкипер из Латинской Америки в 21-м веке, сыгравший в Серии А

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа дебютировал в составе «Салернитаны», и нельзя сказать, что дебют выдался удачным - его «Салернитана» проиграла в домашнем матче шестнадцатого тура Серии А действующему чемпиону, «Милану».

Однако самим фактом выступления Очоа уже установил любопытное достижение - он стал первым голкипером из Латинской Америки, выступившим в высшей лиге итальянского чемпионата в эпоху трех очков за победу, то есть с сезона 1994/1995.

Ранее Очоа выступал в Европе в таких клубах, как «Аяччо», «Малага», «Гранада» и «Стандарт». Последние три года перед «Салернитаной» провел у себя на родине, защищая цвета мексиканской «Америки».