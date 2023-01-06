Кассано: «Леау должен остаться в «Милане», иначе закончит как Грилиш»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано призвал португальского форварда Леау «не дергаться» и оставаться в «Милане». Кассано считает, что в Италии Леау является суперзвездой, но где-то в другом месте ему отнюдь не гарантирован успех.

- Леау нужен «Милану», он делает разницу в атаке. Но, подчеркну, делает разницу в Италии. В другом чемпионате все может быть иначе. Ему не стоит тянуть, «Милан» уже дал понять, как хочет сохранить его, как он нужен. Не надо тянуть, потому что в другом месте случится как с Грилишем, который был феноменален в «Астон Вилле», но не особо выделяется в «Манчестер Сити», - цитирует Кассано pianetamilan.it.