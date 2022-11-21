Шевченко: «Сан-Сиро» сразу стал моим домом»

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко, в составе этого клуба ставший чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и обладателем «Золотого мяча», рассказал в интервью MilanTV о своих отношениях с «тифози» «Милана» и со стадионом «Сан-Сиро». Напомним, что Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год.

- «Сан-Сиро» сразу же стал моим домом. С первой минуты я понял, что это мой стадион, это моя публика. Я всегда чувствовал ее поддержку, тепло, которое мне передавали фаны. Я очень уверенно и комфортно чувствовал себя в «Милане», - прокомментировал свои воспоминания Шевченко.