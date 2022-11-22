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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» ведёт переговоры с футболистом «Аталанты»

22 Ноября 2022 • 01:15 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло может продолжить карьеру в «Милане».

Сведения о заинтересованности «россонери» в 30-летнем вратаре появились ещё в начале осени, и теперь авторитетные инсайдеры Фабрицио Романо и Джанлука ди Марцио подтвердили, что переговоры идут. Спортьелло сможет перебраться в «Милан» в качестве свободного агента летом 2023 года, если стороны согласуют сделку. Итальянец рассматривается как замена Чиприану Татарушану в роли запасного стража ворот.

В нынешнем сезоне Марко Спортьелло провёл шесть матчей за «Аталанту», в которых пропустил семь мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Марко Спортьелло трансферы футбола - лето 2023
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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