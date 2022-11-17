Брайда: «Славная история помогает «Милану»

Бывший генеральный, а также спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда нахваливает свой бывший клуб. В последние годы «Милан», мягко говоря, не блистал, скатившись на позиции середняка итальянского футбола, но с приходом Стефано Пиоли к рулю команды все стало налаживаться и в прошлом сезоне «Милан» вернул себе чемпионский титул. Брайда считает, что славная история клуба помогает ему.

- Иногда сложности становятся трамплином для подъема, что и произошло с «Миланом». Все это происходит на поле, благодаря Пиоли и Мальдини. Но и прошлое «Милана», его история, все это помогает клубу возвращать былую славу, - считает Брайда, слова которого цитирует pianetamilan.it.