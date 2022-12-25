Леау: «Нравится, как играет «Арсенал»

Португальский нападающий Рафаэл Леау забил два гола на чемпионате мира, несмотря на то, что в основном выходил на замену. Ему удалось поразить ворота сборной Ганы, а затем сборной Швейцарии.

Леау признался, что с удовольствием следит за матчами европейских чемпионатов в свободное от обязательств перед «Миланом» время, а чаще всего наблюдает за играми английского чемпионата.

- Смотрю все самые важные европейские чемпионаты, и английский, естественно. В этом году мне очень нравится «Арсенал», они очень хорошо играют, - цитирует Леау pianetamilan.it.

Кто знает, не является ли это намеком на будущий переход?