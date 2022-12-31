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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли рассказал, что владелец «Интера» поздравляет его с успехами «Милана»

31 Декабря 2022 • 20:10 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

В прошлом сезоне «Милан» после одиннадцатилетнего перерыва вернул себе чемпионский титул - впервые после 2011 года. Вторым финишировал «Интер», уступивший всего лишь два очка - но, несмотря на такую неудачу, китайский владелец «Интера» Стивен Чжан корректно поздравил соперника. Об этом поведал наставник «Милана» Стефано Пиоли - он добавил, что Чжан всегда ведет себя очень корректно по отношению к злейшим конкурентам.

- Да, это так. Он всегда очень корректен по отношению к нам. Он поздравил меня после победы в чемпионате - написал, что мы заслужили этот успех, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли Стивен Чжан
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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