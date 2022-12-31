Пиоли: «Мы с Симоне Индзаги уважаем друг друга»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли дал понять, что поддерживает хорошие отношения со своим коллегой из миланского «Интера» - Симоне Индзаги. Их связывает не только общий город, но и общее прошлое в римском «Лацио» - Симоне заменил в свое время Стефано у руля этого клуба.

- Мы следим при возможности за тренировками друг друга. У нас были очень хорошие отношения во времена «Лацио», хотя потом пути, конечно же, разошлись. Мы с ним относимся друг к другу с большим уважением, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится для Стефано Пиоли и «Милана» четвертого января гостевым матчем с «Салернитаной» в рамках шестнадцатого тура Серии А.