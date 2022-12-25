Пануччи: «Тонали - зверь»

Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи высоко ценит полузащитника Сандро Тонали, считая его мотором команды. Его впечатляет объем работы, который проделывает Сандро на поле.
- Тонали за год изменился до неузнаваемости. Он стал незаменимым игроком, хотя раньше едва появлялся на замены. Тонали бегает весь матч, сперва в воскресенье, затем в среду, потом снова бегает в воскресенье, потом снова в среду. Невероятный игрок. В «Милане» знают, как разбудить футболиста, - цитирует слова Тонали pianetamilan.it.
Чемпионат Италии возобновится 4 января, «Милан» сразится с «Салернитаной».
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