Пануччи: «Тео Эрнандес - один из лучших в мире»

Бывший оборонец итальянского «Милана» Кристиан Пануччи высоко ценит выступления Тео Эрнандеса, который является одним из ключевых игроков команды, а также важен и для игры сборной Франции. Пануччи впечатляет физическая форма Тео, а также, разумеется, его скорость.

- У него огромные способности и потенциал. Очень быстр, он отлично возвращается в оборону, а крепкие ноги позволяют развивать должную скорость и в атаке. Один из лучших крайних защитников в мире, вне всяких сомнений. Пиоли смог выжать из него максимум возможного, - цитирует слова Кристиана Пануччи pianetamilan.it.