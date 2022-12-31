Пиоли: «Победа над «Интером» в дерби была крайне важной»

Итальянский «Милан» добился большого успеха в прошлом сезоне, выиграв чемпионат Италии - впервые после 2011 года. Ключевым моментом сезона, как считают многие, стала победа над «Интером» в феврале - «Милан» проигрывал со счетом 0:1, но Жиру забил два гола за три минуты и перевернул все. Наставник «Милана» Стефано Пиоли также считает, что та победа была очень важной.

- Мы боролись за чемпионат, годом ранее нам удалось финишировать вторыми в турнирной таблице, хотелось сделать еще шаг. Там победа была очень важной для общего успеха, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.