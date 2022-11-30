Жиру выбран лучшим игроком «Милана» в ноябре

Французского нападающего Оливье Жиру продолжает обласкивать вниманием футбольная общественность. В последний день ноября выяснилось, что именно он выбран болельщиками «Милана» лучшим игроком клуба за ноябрь. Оливье забил решающий гол в трудном матче со «Специей» пятого ноября, и это стало важным фактором при выборе болельщиков. Но еще более важными, наверное, стали его два гола в ворота «Ред Булл Зальцбурга» в рамках Лиги чемпионов, а также голевая передача.

Ранее Оливье Жиру уже выбирали лучшим игроком «Милана» в сентябре. Сейчас французский нападающий защищает цвета своей страны на чемпионате мира в Катаре.