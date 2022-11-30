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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру выбран лучшим игроком «Милана» в ноябре

30 Ноября 2022 • 21:52 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Французского нападающего Оливье Жиру продолжает обласкивать вниманием футбольная общественность. В последний день ноября выяснилось, что именно он выбран болельщиками «Милана» лучшим игроком клуба за ноябрь. Оливье забил решающий гол в трудном матче со «Специей» пятого ноября, и это стало важным фактором при выборе болельщиков. Но еще более важными, наверное, стали его два гола в ворота «Ред Булл Зальцбурга» в рамках Лиги чемпионов, а также голевая передача.

Ранее Оливье Жиру уже выбирали лучшим игроком «Милана» в сентябре. Сейчас французский нападающий защищает цвета своей страны на чемпионате мира в Катаре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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