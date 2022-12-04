Тонали рассказал о своей первой футболке

Не секрет, что дети очень часто стараются подражать своим игровым кумирам, и пиком успеха считается не только повторить фирменный финт любимого футболиста, но и заполучить его футболку. Как признался Сандро Тонали, полузащитник «Милана», он также в детстве охотился за своей первой футболкой, рассказав о том, чья она была.

- Это была футболка Ибрагимовича. Я попросил ее после матча «Милана» с «Брешией», - цитирует слова Тонали pianetamilan.it.

Также полузащитник итальянского чемпионат признался, что своим кумиром в детстве считал Дженнаро Гаттузо, выступавшего в составе «Милана» с 1999 по 2012 год.