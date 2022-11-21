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Чемпионат Италии. Серия А

Амброзини: «Веа - это чистое воплощение мощности»

21 Ноября 2022 • 18:13 Комментировать (1)
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Массимо Амброзини, бывший полузащитник «Милана», вспоминает либерийского нападающего Джорджа Веа, который блистал в составе итальянского суперклуба с 1995 по 2001 год.

- В «Милан» он пришел очень молодым, но он находился уже в расцвете своих сил, как физических, так и ментальных. Он сразу же сработался с Марко Симоне. Невероятный игрок. Он выкладывался на поле, забивая, он вкладывал в это все эмоции, после чего даже не праздновал гол, просто обнимал товарищей по команде. Он был чистым воплощением мощности, абсолютно, - цитирует слова Массимо Амброзини pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джордж Веа Массимо Амброзини
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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Комментарии (1)
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sedon
21 Ноября 2022 в 18:23
Во-первых, в "Милане" играл с 1995 по 2000 годы.
Во-вторых, пришел в возрасте почти 29 лет. "Очень молодой"?
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