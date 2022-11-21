Амброзини: «Веа - это чистое воплощение мощности»

Массимо Амброзини, бывший полузащитник «Милана», вспоминает либерийского нападающего Джорджа Веа, который блистал в составе итальянского суперклуба с 1995 по 2001 год.

- В «Милан» он пришел очень молодым, но он находился уже в расцвете своих сил, как физических, так и ментальных. Он сразу же сработался с Марко Симоне. Невероятный игрок. Он выкладывался на поле, забивая, он вкладывал в это все эмоции, после чего даже не праздновал гол, просто обнимал товарищей по команде. Он был чистым воплощением мощности, абсолютно, - цитирует слова Массимо Амброзини pianetamilan.it.