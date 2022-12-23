Леау поведал о своей любви к музыке

Португальский нападающий Рафаэл Леау признался, что очень любит музыку, так как в его семье многие занимались ею. Также он дал понять, что и сам любит экспериментировать с нотами, пристрастившись к этому во время пандемии.

- Мой отец был певцом и кое-чего достиг на этом поприще. Мой дядя диджей, так что в моем доме всегда звучала музыка. Я и сам люблю петь, особенно часто делал это во время карантина. Тогда же я начал писать. Знаете, я такой человек, который не очень любит говорить. А вот писать люблю. Потом слова, бывает, ложатся на мелодию, мои друзья знают об этом, - заявил Леау в эфире радио RDP Africa.