Мальдини: «Кака выручал в важных матчах»

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини рассказал о главном преимуществе своего бывшего партнера по команде Рикардо Кака, который в составе «Милана» выигрывал чемпионат Италии, Лигу чемпионов и даже «Золотой мяч». По словам Мальдини, Кака выручал команду в сложных матчах, когда не клеилась и не шла игра. Именно в такие моменты бразилец принимал решения на себя и выручал всех остальных.

- Кака - настоящий лидер, чемпион, глубина игры, дриблинга, он принес нам много побед. Он был очень хорош в играх, которые в силу тех или иных причин у нас не складывались, когда шли такие важные матчи, на него можно было положиться, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.