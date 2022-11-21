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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Кака выручал в важных матчах»

21 Ноября 2022 • 13:25 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини рассказал о главном преимуществе своего бывшего партнера по команде Рикардо Кака, который в составе «Милана» выигрывал чемпионат Италии, Лигу чемпионов и даже «Золотой мяч». По словам Мальдини, Кака выручал команду в сложных матчах, когда не клеилась и не шла игра. Именно в такие моменты бразилец принимал решения на себя и выручал всех остальных.

- Кака - настоящий лидер, чемпион, глубина игры, дриблинга, он принес нам много побед. Он был очень хорош в играх, которые в силу тех или иных причин у нас не складывались, когда шли  такие важные матчи, на него можно было положиться, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кака Паоло Мальдини
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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