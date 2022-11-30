Амброзини: «Милан» начал цикл, это не случайные успехи»

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Массимо Амброзини не считает успехи клуба в 2022 году случайными. Весной «россонери» вернули себе чемпионский титул в Италии после одиннадцати лет ожидания, а осенью пробились в плей-офф самого престижного клубного турнира футбольной Европы - Лиги чемпионов. Амброзини не считает эти успехи случайными - он видит базис, который позволит «Милану» удерживаться в топе много лет.

- Это начало цикла. Паоло Мальдини и Стефано Пиоли всегда ставили высокие цели и шли к ним. Для цикла нужны, помимо амбиций, системный подход, проект, менталитет. И это проглядывается у «Милана», что позволит ему оставаться на высоте и в ближайшие годы, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.