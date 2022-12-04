Ибрагимович: «У меня нет раздутого эго»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей роли в команде.

«Я не из тех, кто хочет сделать всё в одиночку, я стараюсь помогать товарищам по команде – это одна из моих главных функций в «Милане». Хочу помогать другим становиться лучше, делясь своим опытом.

Отдавать голевые передачи не менее важно, чем забивать голы, и я рад любым способом приносить пользу своей команде. Мы тяжело работаем, чтобы добиваться своих целей», – цитирует Football Italia 41-летнего шведа.

Златан Ибрагимович близок к возвращению на поле после тяжёлой травмы. Ожидается, что форвард сможет провести свою первую игру в нынешнем сезоне вскоре после завершения паузы в клубном футболе.