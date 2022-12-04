Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «У меня нет раздутого эго»

04 Декабря 2022 • 22:25 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей роли в команде.

«Я не из тех, кто хочет сделать всё в одиночку, я стараюсь помогать товарищам по команде – это одна из моих главных функций в «Милане». Хочу помогать другим становиться лучше, делясь своим опытом.

Отдавать голевые передачи не менее важно, чем забивать голы, и я рад любым способом приносить пользу своей команде. Мы тяжело работаем, чтобы добиваться своих целей», – цитирует Football Italia 41-летнего шведа.

Златан Ибрагимович близок к возвращению на поле после тяжёлой травмы. Ожидается, что форвард сможет провести свою первую игру в нынешнем сезоне вскоре после завершения паузы в клубном футболе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Декабря
23:01 · Италия. Серия А
Джоркаефф: «Я сказал Жиру, что он выбрал город - но ошибся командой»
22:39 · Италия. Серия А
Тонали рассказал о своей первой футболке
22:25 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «У меня нет раздутого эго»
22:04 · Италия. Серия А
​«Ювентус» нашёл усиление в «Бенфике»
20:57 · Италия. Серия А
Тонали: «Не знаю, кем я стал бы, если бы не футбол»
20:52 · Италия. Серия А
​«Реал» может подписать яркого защитника сборной Нидерландов слухи
19:36 · Италия. Серия А
​Бельерин близок к переходу в команду Моуринью
19:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я - командный игрок»
18:48 · Италия. Серия А
Роналдо: «В «Интере» я стал феноменом» 1
18:38 · Нидерланды. Эредивизие
Ибрагимович: «В «Аяксе» прекрасная школа футбола»
18:32 · Италия. Серия А
​Дибала: «У меня прекрасные отношения с Моуринью»
18:27 · Италия. Серия А
​Дибала рассказал о своём восстановлении в «Роме»
18:22 · Италия. Серия А
​Гендиректор «Ювентуса» дал показания по ситуации с Роналду
16:28 · Италия. Серия А
​Милик: «Надеюсь остаться в «Ювентусе»
15:32 · Италия. Серия А
«Рома» проявляет интерес к вратарю «Эмполи»
Все новости
Рекомендуем