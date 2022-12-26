Пануччи: «Мой «Милан» - команда настоящих лидеров»

«Милан» первой половины 90-х считается одной из лучших команд в истории футбола, за семь лет «Милан» пять раз сыграл в финале Кубка чемпионов и трижды победил в самом престижном турнире клубного футбола Европы - и это не считая 1993 год, когда «Милан» проиграл финал «Марселю», но получил победу из-за коррупционного скандала с французским клубом. Бывший защитник клуба Кристиан Пануччи рассказал о том, кто был лидером той команды.

- Это была команда настоящих лидеров. Барези, Мальдини, Донадони, Костакурта - все они, когда говорили, заставляли замолчать других. Я был молодым скромным пареньком, который, однако, тоже имел право высказать свои мысли, - цитирует Пануччи pianetamilan.it.