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Ибрагимович: «Я никогда не спрашивал отца, почему меня назвали Златан»

13 Декабря 2022 • 03:57 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Общеизвестно, что Златан Ибрагимович, хотя и родился в Швеции, является сыном уроженца Балканского полуострова - его отец-бошняк эмигрировал в Швецию за несколько лет до рождения Златана.Нападающий «Милана» дал понять, что никогда не общался с отцом по поводу своего славянского имени, которое, на самом деле, странно и для бошняка - там имена обычно имеют турецкие корни и фонетику.

- Фамилия отца - Ибрагимович. Меня назвали «Златан», что в славянских языках означает «золото». А почему - я не спрашивал. Такова судьба. Я не могу ничего поменять, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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