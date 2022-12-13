Ибрагимович: «Я никогда не спрашивал отца, почему меня назвали Златан»

Общеизвестно, что Златан Ибрагимович, хотя и родился в Швеции, является сыном уроженца Балканского полуострова - его отец-бошняк эмигрировал в Швецию за несколько лет до рождения Златана.Нападающий «Милана» дал понять, что никогда не общался с отцом по поводу своего славянского имени, которое, на самом деле, странно и для бошняка - там имена обычно имеют турецкие корни и фонетику.

- Фамилия отца - Ибрагимович. Меня назвали «Златан», что в славянских языках означает «золото». А почему - я не спрашивал. Такова судьба. Я не могу ничего поменять, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.