Ибрагимович: «У меня нет графика, тренируюсь, сколько сочту нужным»

Если португальский супернападающий Криштиану Роналду прославился тем, что у него все расписано по минутам и секундам, в том числе и тренировки, то Златан Ибрагимович из «Милана» подобной скрупулезностью похвастать не может. Как пояснил Ибрагимович, он, конечно, тренируется, но у него нет графика - каждый день он сам решает, что и сколько ему еще делать.

- У меня нет графика или расписания тренировки. Я тренируюсь пока считаю это необходимым. Пока я не чувствую себя хорошо и удовлетворенно. Это в любом случае несколько часов в день. Я точно знаю - если работать хорошо и много, это окупится, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.