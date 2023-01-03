«Милан» планирует взять в аренду голкипера «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико может перейти в «Милан». По сведениям Calciomercato, «Милан» больше не рассчитывает на Чиприана Татарушану, по этой причине итальянцы хотят арендовать голкипера «ПСЖ» Рико.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь не принял участие ни в одной игре. Трудовой договор Рико с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость испанца оценивается в четыре миллиона евро.

После 15 туров чемпионата Италии «Милан» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В предстоящем матче «россонери» встретятся с «Салернитаной», игра пройдет 4 января в 14:30 по мск.