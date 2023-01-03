​Пиоли: «Мы хотим войти в историю «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос, сохранился ли у него голод до побед после завоевания чемпионского титула в прошлом сезоне.

«Мы по-прежнему играем в четырёх турнирах. Ясно, что мы хотим что-то выиграть. Я повторяю это своей команде, хотя в этом нет необходимости. Мы хотим войти в историю «Милана», и для этого нам нужно продолжать побеждать.

Если мы хотим быть командой-победителем, нам нужно снова побеждать в этом сезоне», - сказал Пиоли на пресс-конференции.

«Мы должны начать год как можно лучше, нужно показать желание и решимость. Нужно набирать много очков, чтобы быть конкурентоспособными», - добавил Пиоли.