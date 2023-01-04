Манчини: «Дайте де Кетеларе время, де Брёйне в «Челси» поначалу также был беспомощен»

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини считает, что «Милан» должен предоставить время для адаптации Шарля де Кетеларе, который был куплен летом прошлого года за более чем тридцать миллионов евро. Манчини провел сравнения с другим бельгийцем - Кевином де Брейне, который также заблистал далеко не сразу.

- Он очень силен. Но он молод, а также он из Бельгии. Ему нужно время. Вспомните де Брейне в «Челси», казалось, что он вообще играть не умеет, заявил Манчини в интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что в среду «Милан» возобновляет выступления в итальянском чемпионате, в шестнадцатом туре Серии А подопечным Пиоли предстоит сразиться с «Салернитаной».