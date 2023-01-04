Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Манчини: «Дайте де Кетеларе время, де Брёйне в «Челси» поначалу также был беспомощен»

04 Января 2023 • 06:50 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.80 X 4.40 2 1.50
Через 6 ч. 42 мин.

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини считает, что «Милан» должен предоставить время для адаптации Шарля де Кетеларе, который был куплен летом прошлого года за более чем тридцать миллионов евро. Манчини провел сравнения с другим бельгийцем - Кевином де Брейне, который также заблистал далеко не сразу.

- Он очень силен. Но он молод, а также он из Бельгии. Ему нужно время. Вспомните де Брейне в «Челси», казалось, что он вообще играть не умеет, заявил Манчини в интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что в среду «Милан» возобновляет выступления в итальянском чемпионате, в шестнадцатом туре Серии А подопечным Пиоли предстоит сразиться с «Салернитаной».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Роберто Манчини Шарль де Кетеларе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.01.23 в 14:30
Сассуоло Сассуоло
Сампдория Сампдория
1.92 3.60 4.10
Видео
04.01.23 в 14:30
Салернитана Салернитана
Милан Милан
5.20 4.20 1.64
Видео
04.01.23 в 16:30
Торино Торино
Верона Верона
1.87 3.65 4.30
Видео
04.01.23 в 16:30
Специя Специя
Аталанта Аталанта
4.70 3.95 1.74
Видео
04.01.23 в 18:30
Рома Рома
Болонья Болонья
1.68 4.00 5.20
Видео
04.01.23 в 18:30
Лечче Лечче
Лацио Лацио
4.90 3.80 1.75
Видео
04.01.23 в 20:30
Фиорентина Фиорентина
Монца Монца
1.84 3.75 4.40
Видео
04.01.23 в 20:30
Кремонезе Кремонезе
Ювентус Ювентус
4.50 3.70 1.84
Видео
04.01.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Наполи Наполи
2.46 3.60 2.80
Видео
04.01.23 в 22:45
Удинезе Удинезе
Эмполи Эмполи
1.63 4.10 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Января
07:00 · Италия. Серия А
Пальюка: «В Италии достаточно сильных вратарей»
06:50 · Италия. Серия А
Манчини: «Дайте де Кетеларе время, де Брёйне в «Челси» поначалу также был беспомощен»
05:20 · Италия. Серия А
Пальюка: «Если «Наполи» обыграет «Интер», то выбьет миланцев из гонки за Скудетто»
05:10 · Италия. Серия А
Пиоли полностью доверяет Татарушану
04:30 · Италия. Серия Б
Раньери: «В «Кальяри» меня очень хотели, даже сын Ривы написал мне»
00:50 · Италия. Серия А
Ламмерс: «Горжусь выступать тут после Зеедорфа и Гуллита»
00:32 · Италия. Серия Б
Джилардино утверждён в качестве главного тренера «Дженоа» до конца сезона
00:22 · Италия. Серия А
​Томори - о победе в чемпионате: «Я стоял, как вкопанный»
00:05 · Италия. Серия А
Томори вспомнил, как приходил в «Милан»
03 Января
23:35 · Италия. Серия А
Томори о праздновании титула: «Море людей!»
21:16 · Италия. Серия А
​«Интер» - «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии – 4 января 2023
21:06 · Италия. Серия А
​«Кремонезе» - «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии – 4 января 2023
20:48 · Италия. Серия А
«Рома» - «Болонья»: прогноз на матч чемпионата Италии – 4 января 2023
20:36 · Италия. Серия А
​«Салернитана» - «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии – 4 января 2023
20:28 · Италия. Серия А
PARI: «Интер» и «Наполи» обменяются голами в матче Серии А
Все новости
Рекомендуем