Пиоли рассказал, как узнал о поражении «Интера» от «Болоньи»

В прошлом сезоне «Милан» после одиннадцатилетнего перерыва взял чемпионский титул в Серии А, это случилось в напряженном противостоянии с «Интером» - команда Стефано Пиоли опередила конкурента лишь на два очка. Большой проблемой для «Интера» стало поражение от «Болоньи» 27 апреля - оно лишило команду трех очков, ведь «Интер» открыл счет в том матче, а также морально надорвало противника. Стефано Пиоли вспоминает, где его застала весть о таком подарке.

- Я ужинал с Мальдини и Массарой, у нас были свои вопросы для обсуждения в тот момент, и мы, честно говоря, даже не смотрели матч и выключили телефоны. Конечно, это был важный момент, но мы набрали 86 очков, и не за счет подарков, а самостоятельно, потому и выиграли чемпионат, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.