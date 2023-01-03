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Чемпионат Италии. Серия А

Томори о праздновании титула: «Море людей!»

03 Января 2023 • 23:35 Комментировать
Салернитана
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Милан
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Через 14 ч. 3 мин.

В прошлом сезоне «Милан» добился большого успеха - команда вернула себе чемпионский титул после 11-летнего перерыва, и теперь ведет борьбу за то, чтобы защитить его. Своими воспоминаниями о праздновании победы поделился Фикайо Томори - английский защитник «Милана»:

- Было море людей. Мы возвращались домой, в Милан, и люди заблокировали туннель. Мы слышали, как они поют, раскачивают автобус, это было очень сильно. Они пускали файеры, все было в дыму, плохо видно. Я видел дым и слышал песни фанов, происходило что-то, что заряжает, и заряжает очень сильно. Представляю, что будет, если мы выиграем Лигу чемпионов! - вспоминает Томори, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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