Томори о праздновании титула: «Море людей!»

В прошлом сезоне «Милан» добился большого успеха - команда вернула себе чемпионский титул после 11-летнего перерыва, и теперь ведет борьбу за то, чтобы защитить его. Своими воспоминаниями о праздновании победы поделился Фикайо Томори - английский защитник «Милана»:

- Было море людей. Мы возвращались домой, в Милан, и люди заблокировали туннель. Мы слышали, как они поют, раскачивают автобус, это было очень сильно. Они пускали файеры, все было в дыму, плохо видно. Я видел дым и слышал песни фанов, происходило что-то, что заряжает, и заряжает очень сильно. Представляю, что будет, если мы выиграем Лигу чемпионов! - вспоминает Томори, слова которого цитирует pianetamilan.it.