Пануччи: «Если «Милан» Капелло пропускал гол, то потом у нас были настоящие сцены драматизма»

«Милан» времен Фабио Капелло считался очень прагматичной и мало пропускавшей командой - в сезоне 1993/1994, лучшем при Капелло для клуба, его голкипер Себастьяно Росси установил рекорд чемпионатов Италии, впоследствии побитый только Джанлуиджи Буффоном, он отстоял насухо 929 минут.

Прервал эту серию, кстати, не кто иной, как российский нападающий Игорь Колыванов, выступавший в то время за «Фоджу».

Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи рассказал, как психовал Капелло, если «Милан» вдруг пропускал гол.

- По части обороны мы были первые. Если Себастьяно Росси пропускал гол, то потом всю неделю была драма - нам выносили мозг, - цитирует Пануччи pianetamilan.it.