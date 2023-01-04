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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» возобновил сезон с победы над «Салернитаной»

04 Января 2023 • 16:32 Комментировать
Салернитана
1:2
Милан
1 6.80 X 4.40 2 1.50
2-й тайм

В среду вышел из отпуска чемпионат Италии. «Милан», действующий обладатель Скудетто, гостил у «Салернитаны» и быстро добился перевеса в два гола. Рафаэл Леау по левому краю поля получил мяч на ход, оставил ни с чем голкипера и с острого угла открыл счет. Спустя несколько минут Сандро Тонали дважды бил из пределов штрафной и в итоге добился своего. После перерыва Браим Диас сделал счет разгромным, но радость была недолгой - у него зафиксировали офсайд. В концовке судья удалил Домагоя Брадарича за грубость, но в итоге смилостивился и только предупредил футболиста. На 83-й минуте Лассана Кулибали ускорился по бровке и прицельно подал к дальней штанге, где здорово пробил Федерико Бонаццоли - 1:2.

«Милан» мог громить аутсайдера, но в концовке заставил своих болельщиков понервничать. Впрочем, победа есть, а отставание от лидирующего «Наполи».

Протокол игры  
Салернитана1:2Милан
  10'Леау Рафаэл (0:1)
  15'Тонали Сандро (0:2)
(1:2) Бонаццоли Федерико83'  
Очоа ГильермоЛовато Маттео 64' (Данилюк Флавиус ( 64'  90') Радованович ИванФасио ФедерикоСамбья Саломон 84' (Валенсия Диего ( 84') Брадарич Домагой  76'Кулибали Лассана  81'Бохинен Эмиль 84' (Кастанос Григорис ( 84') Де Вильена Тонни 63' (Бонаццоли Федерико ( 63') Пёнтек Кшиштоф  73'Диа Булайе
Запасные: Бронн ДиланПирола ЛоренцоБотхейм ЭрикМоток АндрейФиорилло ВинченцоКапецци ЛеонардоЕрволино Антонио ПиоДе Маттейс Якопо
Татарушану ЧиприанКалабрия Давиде 72' (Габбия Маттео ( 72') Калюлю ПьерТомори ФикайоЭрнандес ТеоБеннасер ИсмаэльТонали СандроСалемакерс Алексис 85' (Дест Серджиньо ( 85') Диас Браим 63' (Де Кетеларе Шарль ( 63') Леау РафаэлЖиру Оливье  53' 85' (Вранкс Астер ( 85')
Запасные: Тиау МаликБакайоко ТьемуэЛазетич МаркоПобега ТоммазоАдли ЯсинМиранте АнтониоБоццолан АндреаНава Лапо
04 января. Стадион "Аречи".

 

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Милан Салернитана
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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