«Милан» возобновил сезон с победы над «Салернитаной»

В среду вышел из отпуска чемпионат Италии. «Милан», действующий обладатель Скудетто, гостил у «Салернитаны» и быстро добился перевеса в два гола. Рафаэл Леау по левому краю поля получил мяч на ход, оставил ни с чем голкипера и с острого угла открыл счет. Спустя несколько минут Сандро Тонали дважды бил из пределов штрафной и в итоге добился своего. После перерыва Браим Диас сделал счет разгромным, но радость была недолгой - у него зафиксировали офсайд. В концовке судья удалил Домагоя Брадарича за грубость, но в итоге смилостивился и только предупредил футболиста. На 83-й минуте Лассана Кулибали ускорился по бровке и прицельно подал к дальней штанге, где здорово пробил Федерико Бонаццоли - 1:2.

«Милан» мог громить аутсайдера, но в концовке заставил своих болельщиков понервничать. Впрочем, победа есть, а отставание от лидирующего «Наполи».