Ван Бастен: «Капелло давал больше свободы, чем Сакки»

Легендарный ван Бастен выступал в «Милане» во времена расцвета клуба - он был абсолютно лучшим не только в Италии, но и во всей Европе, практически каждый год выходя в финал Лиги чемпионов либо побеждая в нем.

Сперва клуб тренировал Арриго Сакки, после чего его сменил Фабио Капелло. И, как ни странно, ван Бастен больше ценит Капелло, несмотря на то, что футбол того всегда считался ужасно скучным.

- Капелло предоставлял нам больше свободы, с Сакки все было более тактически. Капелло также работал над менталитетом игроков, но, наверное, он уделял этому больше внимания, потому что Сакки уже все поставил по местам в тактическом плане. Это был лучший «Милан» за всю историю, - считает ван Бастен, слова которого цитирует pianetamilan.it.