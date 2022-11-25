Костакурта: «Мальдини - идеальный руководитель»

Бывший игрок итальянского «Милана» Алессандро Костакурта высоко ценит Паоло Мальдини - тот долгое время был его партнером по обороне команды, а сейчас является директором «россонери», организовав команду, которая в прошлом сезоне пришла к победе в итальянском чемпионате Серии А. Костакурта считает Мальдини идеальным тренером для «Милана»:

- Я знаю Паоло сорок лет. Я знаю, на что он способен, что он может дать команде. Не сомневаюсь в том, что именно он - идеальный руководитель, - цитирует Костакурту pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» четвертого января, чемпион страны сразится в этот день с «Салернитаной».